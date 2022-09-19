اجتماع في قبعيت بشأن الجريمة: لضرورة تسليم الجناة أنفسهم

عقدت بلدية قبعيت اجتماعاً ضمّ أعضاء المجلس البلدي وفاعلياتها من وجهاء ومخاتير ومشايخ وعموم آل طرادية. وبعد الاجتماع صدر بيان أعلن فيه التوافق على الآتي:

“١- تقديم خالص العزاء لآل طرادية في قبعيت وآل عبيد في برقايل وجميع أهالي البلدتين.

٢- اجماع آل طرادية وفاعليات البلدة على استنكار الجريمة البشعة والنكراء التي لا تمتّ إلى الدين والأخلاق والرحمة بصلة التي أودت بحياة الشهداء الثلاثة أبو بلال عثمان أسعد وزوجته وابنه وجرح والده وولده أحمد والتي حدثت مع غروب يوم الأربعاء في ٢٠٢٢/٩/١٤.

٣-التوافق على تسليم الجناة أنفسهم إلى القضاء المختص حرصاً على حياتهم وأمن المجتمع.

٤- إذا أصروا على عدم تسليم أنفسهم بعد المفاوضات معهم نطلب التبرؤ منهم وعدم إيوائهم ووجوب التبليغ عنهم.

٥- مطالبة الأجهزة الأمنية تعقبهم والقبض عليهم بعد إصرارهم على الفرار من وجه العدالة.

٦- حصر المسؤولية فقط بمرتكبي الجريمة.

٧-مناشدة أهل الخير بالوقوف إلى جانبنا لمعالجة الجريح أحمد عثمان أسعد الذييحتاج إلى عمليات عدة .

٨- نسأل الله أن يرحم الأموات وأن ينزلهم منازل الشهداء وأن يعافي الجرحى وأن يسلم بلدنا من كل سوء أو شر”.