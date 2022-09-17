السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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اجتماع في مكتب محافظ بيروت بحث سبل إيجاد الحلول لانقطاع المياه عن العاصمة

منذ 56 دقيقة
اجتماع في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني

اجتماع في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن اجتماعاً عُقد في مكتب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بحضور رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، مدير عام مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران ، ممثل مجلس الانماء والاعمار المهندس طلال فرحات، مؤسسة رفيق الخوري المهندس رامي الخوري، رئيس مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي و المهندسون غسان الياس، حسن الاسير وعلي صالح.

حيث تمحور البحث في عدد من المواضيع منها مجرور الرملة البيضاء، مياه الشرب في مدينة بيروت وايجاد الحلول السريعة لمشكلة انقطاع المياه عن العاصمة، العمل على إصلاح وصيانة محطة الغدير وتزويدها بمادة المازوت بصورة عاجلة قبل حلول فصل الشتاء، العمل على إصلاح محطة التكرير ps2 التي تم سرقة الكابلات والبطاريات العائدة لها مؤخراً، تمديد القساطل على محطة التكرير ps1 داخل البحر ، البحث في تأمين الكهرباء إلى محطة مياه الضبية والتي تضخ المياه إلى محطات مياه الأشرفية، برج أبي حيدر ومن خلالهما إلى محطة الملعب البلدي في بيروت ودرس امكانية تزويدها بالطاقة الشمسية لتلك المحطات .

وقد وعد المجتمعون أن يصار الى تأليف لجنة مهمتها إعداد تقرير مفصل وعرضه على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والسعي لإيجاد خطط بديلة لتأمين مادة المازوت والكهرباء .

 

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