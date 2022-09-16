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اجتماع في وزارة الخارجية تناول مسألة النزوح السوري

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، أنه “بناء لطلب وزير الخارجية والمغتربين “عبدالله بوحبيب” ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار، حضر ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) “أياكي إيتو”، اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية لتطوير التعاون في مسألة النزوح السوري”.

ولفت البيان الى أن “الجانبين توافقا على أهمية تفعيل التنسيق بين المفوضيّة والسلطات اللبنانية بما يحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهما حجر الأساس في مبادئ عمل المنظمات الدولية والإقليمية”.

على أن تُعقد اجتماعات لاحقة بغية وضع خطوات عمليّة وملموسة موضع التنفيذ.

من جهة ثانية، عرض بوحبيب مع سفيرة سويسرا في لبنان “ماريون كروبسكي” العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها.

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