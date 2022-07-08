الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اجتماع في وزارة الشؤون.. وهذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
وزارة الشؤون الاجتماعية

وزارة الشؤون الاجتماعية

A A A
طباعة المقال

عُقِدَ في وزارة الشؤون الإجتماعية إجتماع ضمّ وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار و ممثلي وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ والعقيد طارق مكنّا، بالإضافة إلى ممثل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أياكي إيتو وممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هوشتاين ومنظّمات الأمم المتحدة المتخصّصة من برنامج الغذاء العالمي ال WFP واليونيسف و OCHA ،بالإضافة إلى فريق تقني مؤلّف من الدكتورة علا بطرس، إيلينا سيلين وجاد غصن ،لتحديث الخريطة الجغرافية للبرامج الانمائية المخصّصة للمجتمعات المضيفة (اللبنانيين) وفق معيار الهشاشة ومؤشر الحرمان المتعدّد الابعاد وكثافة وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطنيين في منطقة معيّنة.

وللمرة الأولى منذ العام 2015، وبعد أشهرٍ من الإجتماعات والتشاور نظراً لازدياد الفقر وتدهور الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، تمّ تحديث الخريطة ورُفِع عدد المناطق الجغرافيّة ضمن خطة لبنان للإستجابة للأزمة ال LCRP، من 251 إلى 332 منطقة جغرافيّة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الاقتصاد أمين سلام
    سلام يطمئن: سيصل 40 ألف طن من الطحين خلال الاسبوعين المقبلين
    الامن العام
    بيان هام للامن العام.. ماذا جاء فيه؟
    نقيب أصحاب المطاعم
    الرامي لصوت بيروت انترناشونال: نسبة الاشغال في المطاعم في عيد الاضحى بلغت ١٠٠٪؜

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد
    سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين بدأت الحفر في حقل كاريش للغاز الطبيعي
    اعتراض مسيرة جديدة لحزب الله في طريقها إلى كاريش