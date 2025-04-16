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اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين.. وهذا ما تم بحثه

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 16 - أبريل - 2025 1:33 مساءً
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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عَقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين السوريين اجتماعها الثاني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري/ ومشاركة الوزراء ميشال منسّى، أحمد الحجّار، حنين السيد، عادل نصار ومحمد حيدر وتغيّب الوزير يوسف رجّي بداعي السفر.

وتابع المجتمعون عملية استجماع المعلومات الدقيقة عن أعداد النازحين السوريين وأوضاعهم القانونية والإجتماعية والإقتصادية. وتدارسوا المحاولات الرسمية السابقة لإعادة النازحين إلى سوريا.

وفي ضوء الموقف اللبناني الثابت لجهة رفض التوطين بكل أشكالِه، ناقشوا الخطة الأولية للعودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى بلادهم مؤكّدين استعداد لبنان لوضعها حيز التنفيذ بالتعاون مع السلطات السورية والمنظّمات الدولية المختصّة.

وكان متري والسيد قد التقيا وفداً سورياً برئاسة وزيرة العمل والشؤون الإجتماعية هند قبوات، وبحثا معه مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم من جوانبها كافةً.

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