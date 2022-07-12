اختلف مع شقيقه... فقتله بالكلاشنكوف!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 09-07-2022، أقدم ع. ع. (مواليد عام 1955، لبناني الجنسيّة) على إطلاق النار من بندقية “كلاشنكوف” باتجاه شقيقه بسبب خلاف فوري حصل بينهما فأرداه قتيلاً، ولاذ بعدها بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

بعد ساعات معدودة على وقوع الجريمة ونتيجةً للتحريّات والمتابعة الفورية، تمكّنت دوريّات شعبة المعلومات من تحديد مكان اختباء الجاني في محلّة الجسرين – البحصة، حيث دهمته وأوقفت المشتبه به، وضبطت أداة الجريمة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وأودع والمضبوط القضاء المختص، بناءً على إشارته.