استمع لاذاعتنا

ادارة مرفا بيروت: انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة

منذ 14 دقيقة
كارثة مرفأ بيروت نتيجة انفجار مخزن نترات الأمونيوم

كارثة مرفأ بيروت نتيجة انفجار مخزن نترات الأمونيوم

A A A
طباعة المقال

اعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان اليوم، عن انجاز وانتهاء اعمال الترميم في مبنى “سوق المنطقة الحرة” الذي اصبح جاهزا لاستقبال الزبائن لا سيما السلك الديبلوماسي والامم المتحدة والسياح”.

واشارت الادارة الى ان الاعمال في باقي اقسام المنطقة الحرة، جارية وسيتم استكمالها تباعا وفقا لجدول زمني لكل قسم منها.
وتسبب انفجار مرفأ بيروت بتدمير منازل آلاف العائلات اللبنانية وتدمرت معها الكثير من الامال والشعور بالامان بعد عدم تمكن هؤلاء من الحصول على اموالهم المحجوزة في البنوك بسبب الازمة الاقتصادية، وجدوا انفسهم بلا مأوى وبلا قدرة مادية تسمح لهم البدء من جديد.

وهبّت المساعدات الانسانية الا ان احصاء اعداد المتضررين والمنازل المهدمة صعّبت من هذه المهمة في المرحلة الاولى، اليوم وبعد اربعة اشهر على هذه الجريمة خصص برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان 15 مليون دولار لمواجهة حالة الطوارئ ولتلبية الاحتياجات الفورية المتعلقة بالغذاء والصحة والسكن.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
جعجع: المس بالاحتياطي الإلزامي جريمة
شرف أبو شرف
أبو شرف: لتشجيع ودعم الصناعة المحلية للدواء
الخبز
نقيب الأفران والمخابز: رغيف الخبز العربي ممنوع المس به

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الجيش الاسرائيلي-ارشيفية
معهد إسرائيلي يحذر: حرب وشيكة… مدمرة وصعبة
كورونا
ليس بالضرورة كورونا … هذه الامراض تفقدك حاسة الشم أيضا
الألياف الضوئية من غوغل
خدمة الألياف الضوئية من غوغل بسرعة 2 جيجابت … تعرف إليها