ادارة مرفا بيروت: انتهاء ترميم سوق المنطقة الحرة

اعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان اليوم، عن انجاز وانتهاء اعمال الترميم في مبنى “سوق المنطقة الحرة” الذي اصبح جاهزا لاستقبال الزبائن لا سيما السلك الديبلوماسي والامم المتحدة والسياح”.

واشارت الادارة الى ان الاعمال في باقي اقسام المنطقة الحرة، جارية وسيتم استكمالها تباعا وفقا لجدول زمني لكل قسم منها.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت بتدمير منازل آلاف العائلات اللبنانية وتدمرت معها الكثير من الامال والشعور بالامان بعد عدم تمكن هؤلاء من الحصول على اموالهم المحجوزة في البنوك بسبب الازمة الاقتصادية، وجدوا انفسهم بلا مأوى وبلا قدرة مادية تسمح لهم البدء من جديد.

وهبّت المساعدات الانسانية الا ان احصاء اعداد المتضررين والمنازل المهدمة صعّبت من هذه المهمة في المرحلة الاولى، اليوم وبعد اربعة اشهر على هذه الجريمة خصص برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان 15 مليون دولار لمواجهة حالة الطوارئ ولتلبية الاحتياجات الفورية المتعلقة بالغذاء والصحة والسكن.