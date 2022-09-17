السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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ارسلان: انفجار ما بعد الإنهيار بات قريباً

منذ 8 دقائق
طلال ارسلان

طلال ارسلان

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً: “دخلنا منذ أيّام وللمرّة الأولى في العتمة الشاملة، فالدولة أعجز من أن تؤمن الكهرباء ولو لساعة واحدة، وثمّة من يتحدث عن فريق تقني سيزور طهران للبحث في الهبة الإيرانية وقبلها العراق ومصر والأردن”.

وتابع: “نشهد على اتفاقات وتوقيع مراسيم ومصافحة بين الوزراء المختصين ولا كهرباء! ومطمر الناعمة لا ينتج الكهرباء كما جاء في مقرّرات مجلس الوزراء أيضاً بسبب التقصير والمماطلة.. والناس لم تعد تحتمل”.

وختم بالقول: “انفجار ما بعد الإنهيار بات قريباً!”.

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