اسامة سعد: للتصدي لاي تهديد او ابتزاز من قبل اصحاب المولدات

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور اسامة سعد في مكتبه في صيدا، وفدا من لجنة سكان كفرجرة، حيث عرض عليه الوفد المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة، لا سيما مشكلة ارتفاع تسعيرة المولدات اضافة للمشاكل الخدماتية في الكهرباء والماء والمشاكل المعيشية والارتفاع الهائل في اسعار السلع وغيرها.

وأكد سعد “الوقوف الى جانب المواطنين، ومواصلة متابعة مشكلة تسعيرة المولدات، بعد الاخبار الذي تقدم به الى المدعي العام القاضي رهيف رمضان والاتصالات التي أجراها برئيس الحكومة وغيره من المسؤولين”.

وشدد سعد على “ضرورة رفض اي فاتورة مخالفة والتصدي لاي تهديد او ابتزاز قد يلجأ اليه بعض اصحاب المولدات”.

من ناحية أخرى ذكرت نداء الوطن ان النائب الدكتور عبد الرحمن البزري تابع أمس موضوع انقطاع التغذية الكهربائية والمائية عن صيدا ومنطقتها، واستمرار معاناة المواطنين في ظل عدم تقيّد أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية، وعدم التزامهم بما يصدر عن وزارة الطاقة. وأجرى اتصالات بوزيري الإقتصاد والتجارة أمين سلام والطاقة وليد فياض ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك وسامر العبدالله، من أجل زيادة ساعات التغذية الكهربائية، خصوصاً أن المدينة القديمة الأثرية بلا كهرباء ومياه منذ أسابيع وتوقف المولدات الكهربائية عن العمل في تلك المنطقة يُعرّض الناس لخطر الأمراض والجفاف.