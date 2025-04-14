استشهاد جندي بانفجار "جسم مشبوه" في صور!

أعلنت قيادة الجيش، اليوم الاثنين، عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار جسم مشبوه في منطقة وادي العزية-صور.

وقال الجيش في بيان على منصة “إكس”: “أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور، انفجر جسم مشبوه مما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة”.

أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًّا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية- صور، انفجر جسم مشبوه ما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/jvAzOavnkP — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 14, 2025