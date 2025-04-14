الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استشهاد جندي بانفجار "جسم مشبوه" في صور!

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة الجيش، اليوم الاثنين، عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين إثر انفجار جسم مشبوه في منطقة وادي العزية-صور.

وقال الجيش في بيان على منصة “إكس”: “أثناء إجراء وحدة مختصة من الجيش مسحًا هندسيًا لأحد المواقع في منطقة وادي العزية – صور، انفجر جسم مشبوه مما أدى إلى استشهاد عنصر من الوحدة وإصابة ثلاثة بجروح متوسطة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: راح الكثير وما بقي إلا القليل
    الرئيس جوزاف عون في القصر الرئاسي
    الحرب على لبنان
    الرئيس عون: مرّة جديدة يدفع الجيش ثمن بسط سلطة الدولة على الجنوب
    رئيس الحكومة والوفد المرافق في قصر الشعب أثناء لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
    انتهاء المباحثات اللبنانية -السورية في دمشق.. و"الأجواء إيجابية"

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
    بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة
    وزير المال ياسين جابر
    وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
    مرفأ طرابلس
    ضبط عشرات صناديق الأسلحة في مرفأ طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟