استعدوا... موجة حرّ تضرب لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل في درجات الحرارة فيما يستمر الارتفاع جنوب البلاد وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم الاثنين خصوصاً في الداخل وجنوب البلاد، ويستمر خلال الاسبوع فيما تبقى باقي المناطق ضمن معدلاتها لشهر تموز.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحياناً مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً من دون تعديل في درجات الحرارة فيما يستمر الارتفاع جنوب البلاد وفي الداخل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، مما يزيد من نسبة الشعور بالحر، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات مع التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية انخفاض في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكوّن الضباب المحلي على المرتفعات ويتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

الخميس: غائم جزئيّاً مع انخفاض إضافيّ في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 23 الى 33 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب خلال الفترات الصباحية والمسائية.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60و 90 %.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 755 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,41

– ساعة غروب الشمس: 19,47.