الخميس 27 رمضان 1443 ﻫ - 28 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقرار سعر الدولار في مستهل تعاملات الخميس

منذ 46 دقيقة
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

استقر سعر الدولار اليوم خلال مستهل تعاملات الخميس ليتراوح بين 27200 – 27300 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء على تسعيرة تتراوح ما بين 27200 – 27250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27225 – 27275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ مساء الأربعاء نحو 71.5 مليون دولار بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أعلن في بيان، أن “المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي 161 لغاية نهاية شهر ايار 2022 قابل للتجديد”.

وأكد أنّ “التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار الاميركي مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على منصة صيرفة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان
    رغم الظروف الصعبة.. نسبة الملاءة في شركات الطيران في موسم الاعياد بلغت ٩٠٪
    خبز
    نقيب اصحاب صناعة الخبز: لا قرار برفع سعر الربطة في الوقت القريب
    البابا فرنسيس
    سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي: زيارة البابا تهدف الى وضع حد لمعاناة اللبنانيين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    رفضت الدفع بالروبل.. روسيا تقطع إمدادات الغاز عن دولة أوروبية
    انظر جيداً.. ما تراه أولاً يكشف عن أسوأ صفة في شخصيتك
    قصف إسرائيلي على دمشق (أرشيفية)
    أكثر من 12 انفجاراً.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في دمشق وريفها