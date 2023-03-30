استقرار نسبيّ لـ "الدولار".. كيف افتتح اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس، ما بين 107200 و107500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. بعدما سجّل مساء أمس ما بين 107400 و107800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ “المركزية”، في وقت سابق، أنّ تقلّبات الدولار تنعكس على عدد من القطاعات التي رفعت صوتها اليوم وباتت تهدّد إمّا بالاقفال نهائيًا حتّى إيجاد حلول جذرية، أو بالانتقال إلى التسعير بالدولار تفاديًا لمزيد من الخسائر.

وفي الإطار، يوضح مرديني أنّ “الدولرة” هي الحلّ الوحيد لصمود هذه القطاعات اليوم وبقائها، وهي ليست سببًا بتقلبات سعر الصرف.