الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استنفار دبلوماسيّ.. وخطوات مرتقبة في القريب العاجل!

منذ 45 دقيقة
لبنان

لبنان

A A A
طباعة المقال

كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” عما سمّته “استنفارًا ديبلوماسيًا عربيًا وفرنسيًا، لحسم سريع للملف الرئاسي، وثمة خطوات ستتتابع في القريب العاجل من ضمن سياق الجهد الفرنسي السعودي”.

وأدرجت المصادر في هذا السياق، زيارة الموفد القطري الأخيرة إلى بيروت، وقالت: “خلافاً للتشويش الذي رافقها، وقارَبها بكونها زيارة عابرة جاءت من خارج سياق الأحداث، وأنها مُزاحِمة لبعض الدول المعنية بالملف اللبناني وتحديدا السعودية، أو أنّ أقصى ما قدّمته هو مجاملات وحلقات علاقات عامة في لبنان، وعلى ما عكسته أجواء المحادثات الواسعة التي أجراها الموفد القطري، فقد كانت زيارة على جانب كبير من الأهمية، وسيكون لها ما يكملها في المدى المنظور، ربما عبر موفدين آخرين عرب أو أجانب إلى بيروت، علمًا أن الأيام القليلة المقبلة قد تشهد زيارة لموفد سعودي إلى بيروت مرتبطة بشكل اساسي بالقمة العربية التي ستعقد في السعودية قبل نهاية الشهر الحالي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جبران باسيل
    باسيل: ميقاتي ليس إلّا "أداة".. والعلاقة مع "الثنائي الشيعي" مجمّدة
    طقس لبنان
    طقس مستقر في لبنان.. ومنخفض جويّ بانتظارنا الأسبوع المقبل!
    لبنان
    مساحة انفراج في الأفق اللبنانيّ.. والفرصة قد لا تُعوّض!

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وعائلته
    بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    "نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد
    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!