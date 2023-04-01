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اسطفان: "هيك لازم نزحلن لبنان"

منذ ساعة واحدة
الياس اسطفان

الياس اسطفان

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كتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان عبر تويتر:

“بـ٢ نيسان ١٩٨١، خاضت زحلة معركة إيمان وعنفوان وكتبت انتصار بدم الابطال .انكتب كتير عن هالمعركة، ولكن الدرس يللي عطيتوا زحلة للتاريخ هو التالي: قد ما كانت الامكانات ضعيفة والظروف صعبة… الانتصار هو قرار… بينبع من ايمان… وبيلزمو شجعان وبيئة حاضنة وتعاضد وتكاتف وتوحيد الهدف. تنسيق وتنظيم وسهر وتعب وتضحيات ووجع وحزن …. كللناهن كلن بالمجد والكرامة.”

تابع: “هيك واجهنا آلة الحرب بهاك الصيف، وخلينا العالم كلو ينتبه انو في ملحمة بطولية بهالبقعة من الكون… مربى الاسودي، عطيتنا من ٤٢ سنة مثال كيف الارادة الشبعانة عنفوان وكرامة، انتصرت. وهيك لازم نزحلن لبنان، وننفخ فيه هالارادة من جديد، رغم كل المصاعب يللي عايشينها، لنعبر سوا للجمهورية القوية”.
وختم: “انحني امام دماء الشهداء اللذين لولاهم لما كنا”.

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