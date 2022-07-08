الجمعة 9 ذو الحجة 1443 ﻫ - 8 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اطمئنوا... البنزين والمازوت متوفران في الاسواق خلال فترة الأعياد!

منذ 9 دقائق
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

طمأن موزعو المحروقات المواطنين ان البنزين والمازوت متوفران في الاسواق في فترة الاعياد.

واكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين انه” ليس هناك خوف من انقطاع المادة”، مشيرا الى ان “الموزعين يقومون بتأمين المحروقات في كل المناطق اللبنانية لاسيما في فترة الاعياد”.

وتمنى المجتمعون ان “يتم تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لأن هذا الامر ينعكس على سعر صرف الدولار والمواطنون بحاجة ماسة الى وجود حكومة فعلية تعمل على معالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية”.

كما ابدوا “ارتياحا لانخفاض سعر النفط عالمياً الذي انعكس على انخفاض اسعار المحروقات في لبنان”، متمنين “المزيد من الانخفاض في اسعار النفط عالمياً وسعر الصرف محليا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون”.

وتوجه المجتمعون الى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وأملوا ان “نشهد في العيد المقبل انخفاضا في اسعار المحروقات”، مؤكدين ان انخفاضها ينسحب ارتياحا لدى المواطنين والموزعين ويضمن لهم الاستمرار”.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيروت
    الموسم السياحي نار... وأكثر من مليون سائح آتٍ الى لبنان!
    دولار السوق السوداء يحافظ على ارتفاعه
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه... فكم بلغ؟
    الاتحاد العمالي العام
    اجتماع للاتحاد العمالي العام... ماذا جاء فيه؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف
    بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم بالإعدام على قاتل نيرة أشرف
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد
    سفينة الحفر التابعة لشركة إنرجين بدأت الحفر في حقل كاريش للغاز الطبيعي
    اعتراض مسيرة جديدة لحزب الله في طريقها إلى كاريش