اطمئنوا... البنزين والمازوت متوفران في الاسواق خلال فترة الأعياد!

طمأن موزعو المحروقات المواطنين ان البنزين والمازوت متوفران في الاسواق في فترة الاعياد.

واكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين انه” ليس هناك خوف من انقطاع المادة”، مشيرا الى ان “الموزعين يقومون بتأمين المحروقات في كل المناطق اللبنانية لاسيما في فترة الاعياد”.

وتمنى المجتمعون ان “يتم تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن لأن هذا الامر ينعكس على سعر صرف الدولار والمواطنون بحاجة ماسة الى وجود حكومة فعلية تعمل على معالجة الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية”.

كما ابدوا “ارتياحا لانخفاض سعر النفط عالمياً الذي انعكس على انخفاض اسعار المحروقات في لبنان”، متمنين “المزيد من الانخفاض في اسعار النفط عالمياً وسعر الصرف محليا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون”.

وتوجه المجتمعون الى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد الاضحى المبارك ، وأملوا ان “نشهد في العيد المقبل انخفاضا في اسعار المحروقات”، مؤكدين ان انخفاضها ينسحب ارتياحا لدى المواطنين والموزعين ويضمن لهم الاستمرار”.