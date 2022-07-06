اعتراض مسيرة جديدة لحزب الله في طريقها إلى كاريش

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء عن رصد واعتراض مسيرة جديدة تابعة لحزب الله، قرب منصة كاريش النفطية.

وأعلنت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي عبر تويتر:

“رصدت أنظمة الرصد التابعة لجيش الدفاع الأربعاء الماضي طائرة مسيرة بطريقها من لبنان نحو المياه الاقتصادية لإسرائيل حيث قامت قواتنا باسقاط المسيرة وهي بعيدة جدا عن الحدود البحرية دون ان تشكل تهديدًا أو خطرًا.

واستدرك أدرعي كلامه: “الحديث عن مسيرة تابعة لحزب الله الإرهابي وتم اسقاطها داخل المياه اللبنانية”.

يشار إلى أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار قامت الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى منصة التنقيب عن الغاز “كاريش” المتنازع عليها مع لبنان.

وخلال الزيارة حذرت الهرار في تصريح لها حزب الله من أن “أي محاولة للاعتداء سيلاقي ردًا إسرائيليا بمختلف الادوات المتوفرة.

وتابعت، بحسب وسائل إعلام عبرية: “إستخراج الغاز من المنصة الواقعة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية 80 كيلومتراً غربي شواطئ اسرائيل سيبدأ في شهر أيلول المقبل”.

وافادت القناة”13″ العبرية أنه بعد الهجوم بطائرات مسيرة لحزب الله السبت، والتي وجهت تجاه منصة الغاز كاريش بالقرب من الحدود اللبنانية، اجري اليوم نقاش سري في ظل المخاوف من محاولة هجوم اضافية، وذكر التقرير أن الرواية التي تحاول إسرائيل اثارتها أن الحديث لا يدور فقط عن تهديد أمني وهو لا يشمل فقط إسرائيل- بل هو تهديد عالمي.