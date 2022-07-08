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افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية مساء اليوم.. والتجهيزات أنجزت

منذ 3 دقائق
لجنة مهرجانات بعلبك صوت الصمود اول حفل موسيقي بعد كورونا

لجنة مهرجانات بعلبك صوت الصمود اول حفل موسيقي بعد كورونا

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أنجزت كل الترتيبات والتجهيزات اللوجستية والفنية لإطلاق “مهرجانات بعلبك الدولية” مساء اليوم في حفل الافتتاح للفنانة المتألقة سمية بعلبكي التي ستذكر الجمهور بالليالي اللبنانية بأدائها المميز لأغاني مختارة لفنانين كبار تركوا بصمتهم التي لن تغيب أمثال وديع الصافي وصباح، مع باقة من المواويل والعتابا والأغاني الخاصة، وختام أمسيتها مع الطرب الأصيل لكوكب الشرق “أم كلثوم” في رائعتها “هذه ليلتي” التي كتب كلماتها الشاعر جورج جرداق، ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

ومهرجان بعلبك الدولي هو حدث ثقافي في لبنان.

يقام منذ عام 1955 يذهب أشخاص من جميع أنحاء العالم إلى مدينة بعلبك في سهل البقاع اللبناني لحضور المهرجان السنوي.

ويتم تقديم الموسيقى الكلاسيكية والرقص والمسرح والأوبرا والجاز وكذلك الموسيقى العالمية الحديثة في شهري يوليو وأغسطس في الأكروبول الروماني القديم.

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