اقتحامات "بالجملة" في المصارف اللبنانية!

استفاق اللبنانيون اليوم الجمعة عن سلسلة اقتحامات في المصارف اللبنانية على كافة الأراضي ما ينذر بتهديد الأمن بعدما فقد اللبنانيون القدرة على تحمّل أعقاب الأزمة ولم يعد لديهم خيار آخر بعدما احتجزت المصارف أموالهم.

وقرّرت جمعية المصارف إقفال المصارف لـ3 أيام اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وصباح اليوم، دخل المودع محمد قرقماز مع نجله إلى “بنك بيبلوس” في الغازية وعمد إلى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين، مهدّداً بحرق الفرع في حال لم يتم اعطائه وديعته، وفق ما أفاد مصدر في “جمعية المودعين” لـ”النهار”.

وسادت حالة من الفوضى داخل الفرع حيث تم احتجاز موظفين وزبائن داخل الفرع.

وتمكن قرقماز من الحصول على مبلغ قدره 19,200 دولار من وديعته وجرى تسليمه لأحد الأشخاص الذي كان ينتظره خارجاً قبل أن يتوارى عن الأنظار، ومن ثمّ سلّم ونجله نفسيهما إلى القوى الأمنية.

ومنذ بعض الوقت، اقتحم المودع عبد سوبرة مصرف “لبنان والمهجر” فرع الطريق الجديدة محتجزاً رهائن ومطالباً بوديعته.

كما اقتحم مودع “البنك اللبناني الفرنسي” – فرع المريجة وآخر يقتحم “بلوم بنك” – فرع الكونكورد.

وأعلنت جمعية المصارف عبر تويتر أن مودع اقتحم بنك لبنان والخليج في الرملة البيضاء وبحوزته بندقية صيد.