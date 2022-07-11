الأحرار: لمنع كل نازح ذهب إلى سوريا من العودة إلى لبنان

رأى حزب الوطنيين الاحرار في بيان، أنه “من غير المقبول أن يتلقى النازحون السوريون في لبنان المال والدعم من الأمم المتحدة، وأن يستمروا بإستنزاف البنى التحتية والموارد اللبنانية، وألا يعودوا إلى بلادهم بحجة الخوف على حياتهم وأمنهم من قبل النظام الحاكم، وفي الوقت نفسه يذهبون إلى سوريا لتمضية فترة العيد”، واعتبر ان ما يجري هو “إحتيال وخداع”.

ووضع الحزب كل ذلك برسم الحكومة وبرسم الأمن العام “الذي عليه أن يمنع كل نازح ذهب إلى سوريا لأي سبب كان من العودة إلى لبنان”.

كما دعا “الذين يطالبون بعودة النازحين السوريين الى “ان يكثفوا جهودهم من أجل وقف استغلال ما تبقى للبنان من احتياط”.