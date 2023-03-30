"الأحوال الشخصية" تُجمّد "القوائم الانتخابية النهائية"

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد القوائم الانتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣، وذلك بناءً على أحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب).

وصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

“بناءً على أحكام المادة ٣٥ من القانون رقم ٤٤ تاريخ ١٧/٦/٢٠١٧ (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية عن تجميد القوائم الإنتخابية النهائية في الثلاثين من آذار من العام ٢٠٢٣، مع الإشارة إلى أنّه يحق لأي شخص، اعتباراً من نهار الإثنين الواقع في ٣/٤/٢٠٢٣، الاستحصال على نُسخ عن هذه القوائم، من دائرة مشغل القوائم الانتخابية في المديرية العامة للأحوال الشخصية، وذلك على أقراص مدمجة تتضمن القوائم الانتخابية النهائية الخاصة بكُل دائرة انتخابية صُغرى، لقاء بدل يساوي ٣٠٠،٠٠٠ ل.ل يُستوفى بطوابع مالية، أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن مكتب شركة بريد لبنان أو عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لإستيفاء الضرائب والرسوم (على سبيل المثال ……..OMT ، Wish Money، Bob finance)”.