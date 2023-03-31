الأزمة تشتدّ.. ووتيرة التحركات المطلبيّة تشتعل!

يتواصل إضراب موظفي هيئة “أوجيرو”، في ظل مخاوف من انهيار قطاع الاتصالات وعزل لبنان عن العالم من جهة، ووقف حركة الأعمال فيه كليًا بفعل توقف خدمة الإنترنت من جهة ثانية. فيما ارتفعت وتيرة التحركات المطلبيّة التي برزت أمس في اعتصام العسكريين المتقاعدين.

وفي هذا المجال، أشار العميد المتقاعد جورج نادر في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى نجاح تظاهرة العسكريين المتقاعدين والضغط الجماهيري الذي تظهر جليًا في محيط مصرف لبنان، ما دفع حاكم المصرف رياض سلامة إلى لقاء وفد منهم والاستماع إلى معاناتهم، وقد كان متفهمًا لمطالبهم ووعدهم بمناقشتها مع الرئيس ميقاتي ووزير المال يوسف خليل يوم الإثنين.

وأكد نادر رفض المتقاعدين قبض رواتبهم على منصة صيرفة 90 ألف ليرة، مشيرًا إلى استئناف التحرك في حال لم تتم الموافقة على مطالبهم.

ووسط اشتداد الأزمة المعيشية والضغوط الحياتية، فإن السؤال موجّه إلى النواب والقوى السياسية التي تعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، إذ هل انهيار المؤسسات العامة وقطاعات الدولة لا يكفي لحثّهم على القيام بواجبهم؟