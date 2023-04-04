الأسعار تراجعت 7.3%.. هل أظهرت "دولرة" السوبرماركت الفعاليّة المطلوبة؟

أكد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ”الجمهورية” أن عملية التسعير بالدولار كانت ناجحة جدًا وصَبّت لصالح المستهلكين، لافتًا إلى أنّ دراسة أجريت بين 15 كانون الثاني و22 آذار شملت 20 صنفاً أساسياً أظهرت نتائجها إمّا انخفاضًا أو استقرارا في أسعار هذه المنتجات وذلك لدى مقارنة اأسعارها بالدولار، كاشفًا أن نسبة الانخفاض وصلت إلى 7.3 %. وقال: نحن نعتبر أنّ هذه الخطوة أتت لصالح المستهلكين وهذا ما لطالما سعينا له منذ بدء مطالبتنا بالتسعير بالدولار، لأنّ ذلك انعكس تراجعًا واستقرارًا في أسعار السلع وخلقَ منافسة أكثر وضوحًا بين المحال.

كما كشف فهد أنه تبيّن، بناء على دراسة تجريها وزارة الاقتصاد أسبوعيًا على سلة غذائية من 60 صنفًا، أن أسعار السلع بالدولار بقيت مستقرة وهذا يعني أن طريقة التسعير هذه أمّنت استقرارًا في الأسواق.

في السياق نفسه، اعتبر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في بيان، أنّ اعتماد الدولار في تسعير المواد الغذائية أظهَر فعالية كبيرة لجهة عدم شعور التجار والمستهلكين بالغبن عند ارتفاع سعر صرف الدولار وعند انخفاضه، وأشار إلى أنه عندما كان ينخفض سعر صرف الدولار كان يُقال إن الأسعار لا يتم تخفيضها، أما الآن الأسعار تنخفض بشكل تلقائي بنسبة توازي انخفاض سعر الدولار، معتبرًا أن التسعير بالدولار كان الحل الأنسب في ظل غياب البوادر الإصلاحية.

ورأى بحصلي أن استقرار سعر صرف الدولار والانخفاض الذي سجله خلال الأيام الماضية هو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمستهلكين والأسواق خصوصًا في فترة الأعياد.

وطمأنَ بحصلي إلى أنّ العنصر الغذائي مؤمّن بغضّ النظر عن الأزمة المالية والاقتصادية، مشيراً في هذا الإطار الى أنّ أسعار الزيت النباتي انخفضت عالمياً ومحلياً فيما أسعار الحبوب بقيت مستقرة.