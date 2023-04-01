الأسمر: أقزام مرتهنة

إستنكر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سعيد الأسمر الإعتداء الذي تعرّضت له مدافن الطائفة في صيدا، مؤكداً أنَّ مرتكبي هذه الأعمال مجرّد أقزام مرتهنين لمن يُريد إشعال الفتنة وهم غريبون عن صيدا وأهلها. واعتبر الأسمر أن صيدا ستبقى عنواناً للتعايش،مركزاً للشراكة الإسلامية- المسيحية التي تجسّدت في الإنتخابات الأخيرة، لذلك ستفشل كلّ المحاولات للتفريق بين أهلها.

وكان الأسمر إتصل براعي أبرشية صيدا المطران مارون العمّار مستنكراً الإعتداء ومؤكداً متابعة الموضوع مع مسؤولي الأجهزة الأمنية حتى توقيف الفاعلين والقضاء على دابر الفتنة.