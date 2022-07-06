الأسمر: الإضراب الشامل والمفتوح يضر بمصالح المواطنين

تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع زواره في السرايا اليوم الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد ضم ممثلين عن المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، مرفأ بيروت، مصالح المياه، كهرباء لبنان، كهرباء قاديشا، البلديات، اهراءات القمح،، أوجيرو، المستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان.

قال الأسمر بعد الاجتماع: “نقلنا الى دولة الرئيس ميقاتي اليوم معاناة القطاع العام، المصالح المستقلة المؤسسات العامة، البلديات، المستشفيات الحكومية، تلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات تعيش معاناة كبيرة، وإن قسما كبيرا منها لم يتقاض حتى اليوم المنحة الاجتماعية، اي المبلغ المقطوع وحده الأدنى مليون ونصف مليون ليرة، وحده الأقصى ٣ ملايين ليرة. وأخص هنا المستشفيات الحكومية، الاهراءات، تلفزيون لبنان والنقل المشترك”.

أضاف: “ان المعاناة كبيرة أيضا في الضمان الاجتماعي، ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ ٥ آلاف مليار ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع التعرفة للدواء والاستشفاء. طبعا لقد بحثنا هذا الموضوع مع وزير المال قبل يومين في حضور المدير العام للضمان، واتفقنا على دفع ٤٠٠ مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة إلى ١٢٥ مليارا للأمراض المستعصية وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته”.

تابع:”بحثنا في موضوع تعويضات نهاية الخدمة، وليس معقولا ان يستمر الضمان بدفع التعويضات على سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة ، واعلن هنا أن هناك تأكيدا من دولة الرئيس بدرس إعادة احتساب التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تحدثنا أيضا عن تعاونية موظفي الدولة وضرورة ان تبادر الى رفع تعرفات الاستشفاء والتعليم، ونتمنى على البقية الباقية تنفيذ مرسوم ال ١،٢٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانية الخاص بالعسكريين وأن يتقاضى الجميع بحلول أول تموز كما اشار دولة الرئيس راتب شهر عن كل شهر وأن يصبح تعويض النقل ٩٥ الف ليرة لبنانية”.

اضاف: “نعاني عدم وجود مجالس إدارة في بعض المؤسسات والمستشفيات الحكومية، وكان حوار حول هذا الموضوع”.

وردا على سؤال عن تعليق المفاوضات لرفع الإضراب قال:” نحن كاتحاد عمالي عام باشرنا بالمفاوضات في حضور الروابط التي تختص بالإدارة العامة، ومن ضمن اجتماع اليوم تمنينا على دولة الرئيس أن يستمر الحوار خصوصا بعض تصريح وزير العمل، وأن نعود الى الحوار مع رابطة موظفي الإدارة العامة، لأننا جميعا نشكل القطاع العام الذي ليس حكرا على أحد”.

وقال:” في هذه المرحلة يجب أن نتوجه لنأخذ من الممكن، فمسألة الإضراب الشامل والمفتوح تضر بمصالح المواطنين، لذلك ندعو الى يوم عمل واستمرار الاضراب، ونحن مع المضربين، ولكن لنعد الى المفاوضات لأن كل الأمور تنعكس على الشعب اللبناني وعلى عمال لبنان وموظفيه وعسكرييه وعلى الطلاب والمرضى فيه، لذلك نتمنى أن يكون هناك حوار”.

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي وتم البحث في ملف الحاويات الملأى بالمواد الغذائية والمستوردة من الخارج العالقة في مرفأ بيروت بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة.

ونقل بحصلي عن الرئيس ميقاتي تأكيده “إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى والعمل على التوصل إلى حل ينهي الأزمة ويعيد العمل الى إدارات الدولة، وإنجاز كل المعاملات المتراكمة لدى إدارات الدولة ومنها حاويات المواد الغذائية”.

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بلجيكا في لبنان هوبير كورمان في زيارة وداعية.

وقال السفير كورمان بعد اللقاء:” أغادر لبنان في الأسابيع المقبلة، وأكدت للرئيس ميقاتي بأن بلجيكا ستستمر في دعم لبنان ومساعدته ، فنحن أصدقاء منذ مدة طويلة، وتمنيت له النجاح في تأليف حكومة في اقرب وقت ممكن، ويمكنه الاعتماد على بلجيكا ونحن نعمل لمساعدة لبنان للخروج من أزماته واستعادة ازدهاره”.

واعلن ردا على سؤال انه سيتولى “منصب مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البلجيكية، بالاضافة إلى مهام الموفد الخاص من أجل سورياج”.