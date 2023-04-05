الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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الأسمر: لإدخال الرواتب الإضافية المستوفاة في القطاع العام بصلب الراتب

منذ ساعة واحدة
بشارة الأسمر

بشارة الأسمر

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أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في تصريحه، ان “اكثر من ثمانماية الف عامل في القطاعين العام والخاص ينتظرون انعقاد جلسة مجلس الوزراء لاقرار مراسيم زيادة الحد الادنى للاجر وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الانتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية” .

وأمل الاسمر بأن “يحصل المتقاعدون بمختلف فئاتهم على حقوقهم وبخاصة العسكريون الذين خدموا لبنان طويلا وضحوا في سبيله بكل شيء” .

وتوجه الاسمر الى رئيس الحكومة، طالبا منه “ادخال الرواتب الاضافية المستوفاة في القطاع العام بصلب الراتب، حفاظا على ما تبقى من قيمته الشرائية وانصافا بحده الادنى لتعويضات نهاية الخدمة في القطاع العام ، وايجاد حل مالي لأبقاء تحويل الرواتب على سعر صيرفة ٤٥٠٠٠ل.ل.”

وتوجه الاسمر بالشكر الى “وزير العمل لأنهائه مراسيم الزيادات في القطاع الخاص وتحويلها على مجلس الشورى، حيث بادر رئيسه القاضي فادي الياس مشكورا الى درسها وتوقيعها بيوم واحد وارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضعها على جدول اعمال الجلسة المقبلة والمتوقعة أوائل الاسبوع المقبل”.

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