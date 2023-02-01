الأمطار ترفع منسوب الأنهر.. والثلوج تقطع طرقًا حيويّة

تستمر العاصفة “فرح” بسيطرتها على لبنان وسط برد قارس وتدن ملحوظ في درجات الحرارة، حيث غمرت الثلوج المرتفعات الجبلية وقطعت طرقاً أساسية وحيوية بين البلدات، فيما غزارة الأمطار رفعت منسوب الأنهر للمرة الاولى هذه السنة.

وغطت الثلوج المرتفعات الجبلية في عكار بدءاً من 1200 متر وتسببت بقطع طرقات: القبيات – الشنبوق – بيت جعف، جرد مشمش – مرجحين – الهرمل، فنيدق – القموعة – الشنبوق والقموعة – الهرمل.

وتحاول جرافات وزارة الأشغال العامة العمل على فتح الطرق الأساسية والحيوية بين البلدات الجبلية.

من جهته، حذّر رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب السائقين من سلوك الطرق الجبلية، وخصوصاً طريقا القموعة الهرمل ومشمش – مرجحين الهرمل، والقموعة -الشنبوق بسبب كثافة الثلوج في بعض المواقع”.

كما سيطرت العاصفة على منطقة النبطية منذ ليل أمس، وسط موجة من البرد القارس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورياح شديدة السرعة اقتلعت معها اللوحات الاعلانية على طريق حبوش.

وهطلت أمطار غزيرة مع برق ورعد وزخات من حبات البرد، فيما غطت الثلوج المرتفعات ابتداءً من 1400 متر، كما أدت غزارة الامطار إلى تفجر العديد من الينابيع في أعالي اقليم التفاح للمرة الأولى هذا العام، ما رفع منسوب مياه نهري الليطاني والزهراني، وتشكّل السيول على الطرقات.

ووجّهت نداءات للسائقين بالقيادة بحذر تخوفاً من الانزلاقات وحوادث السير.

وفي بعلبك، تولت جرافات وزارة الأشغال العامة في مركز “عيناتا” منذ الصباح الباكر جرف الثلوج التي تراكمت ليلاً، في بلدات منطقة دير الأحمر وجوارها، وتمكنت من فتح طرق: عيناتا- المشيتية- دير الاحمر، وطريق اليمونة- دار الواسعة- بتدعي- دير الأحمر.

وأنقذ العمال الموسميين في فرق وزارة الأشغال العاملين في مركز عيناتا، ميني باص من نوع “فولكس واغن” كان عالقاً في الثلوج في منطقة بشوات، خلال نقله التلاميذ صباحاً إلى مدارسهم.

وفي محلة الشرفة في بلدة بخعون – الضنية، انهار جدار جراء الأمطار الغزيرة، فوق سيارة كانت مركونة على جانب الطريق العام، واقتصرت الأضرار على الماديات.

كذلك، انهار حائط دعم على السيارات والمباني المجاورة في بلدة قناريت واقتصرت الأضرار على الماديات.