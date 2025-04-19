الأمم المتحدة: نؤكد دعمنا للحكومة اللبنانية خلال هذه "الفترة الحرجة"

أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة روزماري ديكارلو دعمها الثابت للبنان خلال هذه الفترة الحرجة.

وأنهت ديكارلو اليوم، زيارتها الى لبنان والتي جاءت متابعة لزيارة أمين عام ألأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في كانون الثاني الماضي.

وقال الناطق الأممي الرسمي، إن ديكارلو اعربت خلال زيارتها عن دعم الأمم المتحدة للأطراف المعنية في الوفاء بالتزاماتها بموجب تفاهم وقف الأعمال العدائية والتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006) وجميع قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك من خلال قوة الأممية المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في لبنان.

كما جددت ديكارلو تأكيد دعم الأمم المتحدة للحكومة اللبنانية في سعيها للمضي قدمًا في أجندتها الإصلاحية الحيوية وبسط سلطة الدولة.

ويوم أمس، زارت ديكارلو بعثة حفظ السلام التابعة لليونيفيل ومنطقة عملياتها في جنوب لبنان، للاطلاع عن كثب على أثر الأعمال العدائية الأخيرة على القرى الواقعة على طول الخط الأزرق.