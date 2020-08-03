“الأمن العام”: تصدر بصورة دورية بيانات بالمخالفات في مادة المازوت المضبوطة

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها تصدر بصورة دورية بيانات بالمخالفات المضبوطة والاجراءات المتخذة بحق المخالفين بناء لاشارة القضاء المختص.

وقالت في بيان: “يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات عن قيام المديرية العامة للأمن العام يوم السبت بتاريخ 1-8-2020 بمداهمة خزانات لمادة المازوت في بلدة الصرفند يملكها اللبناني احمد الحاج الذي كان على علم بالمداهمة.

وتم تزويد عناصر الدورية بجدول يتضمن أسماء الزبائن والكميات المسلمة لهم بين تاريخي 21-7 و1-8-2020.

ان المديرية العامة للأمن العام وفي اطار متابعتها اليومية لاستلام مادة المازوت وعدم احتكارها وبيعها بالسعر الرسمي تصدر بصورة دورية بيانات بالمخالفات المضبوطة والاجراءات المتخذة بحق المخالفين بناء لاشارة القضاء المختص”.