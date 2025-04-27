الأمن يوقف أفراد عصابة سلب واحتيال في عملية خاطفة

أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي البلاغ التالي: في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات السّرقة والاحتيال في مختلف المناطق اللّبنانية وتوقيف أفرادها.

وتمكّنت قوى الأمن الداخلي بتاريخ 31-3-2025 من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مجهولين بعد أن سلبوا أحد المواطنين مبلغًا قدره 150 ألف دولار أميركي بقوّة السلاح، حيث استدرجوا الضحية احتيالًا إلى أحد الفنادق في محلّة ساحل علما، وقاموا بتكبيل يديه ورجليه بواسطة شريط لاصق، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة. وفي حادثة أخرى بتاريخ 8-4-2025، تمكّن نفس الأشخاص من سلب مواطن آخر مبلغًا قدره 350 ألف دولار أميركي في محلّة أنطلياس، بعد استدراجه لشراء عملة رقمية، ثم فرّوا إلى جهة مجهولة.

أعطت المديرية الأوامر لكافّة القطعات لكشف الفاعلين وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص.

وبعد التحريّات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات في الموقعين المذكورين، وتطبيق المتابعة التقنية والاستعلامية، تمكنت من تحديد هويّة أفراد العصابة، وهم المدعوّان: (م. ح. ح. مواليد العام 1983، لبناني)، (ع. ع. مواليد العام 1980، لبناني). وبتاريخ 24-4-2025، وفي عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت القوّة الخاصّة في الشعبة المذكورة من توقيف الأوّل في بيت شاما، والثاني في محلّة غاليري سمعان، بعملية متزامنة وخاطفة.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عمليّتي السلب بالاشتراك مع آخرين، وتشاركوا المبالغ المسروقة بينهم. وأشارا إلى السمسار المتورّط معهما في استدراج الضحيّتين، ويدعى (م. ح. مواليد العام 1961، لبناني)، الذي أوقفته إحدى دوريات الشعبة بتاريخ 25-4-2025، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء. والعمل جارٍ على توقيف باقي أفراد العصابة.