الأوضاع الداخلية والقضائية على طاولة بعبدا

شهد ​قصر بعبدا​ قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونًا قضائية وإنمائية وديبلوماسية، في وقت واصل رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ متابعة الأوضاع الداخلية والأجواء السياسية، لاسيما تلك المتعلقة بمسار ​تشكيل الحكومة​.

وفي هذا الإطار، عرض ​الرئيس عون​، مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​، في شؤون الوزارة وعددًا من المواضيع القضائية الملحّة.

ديبلوماسيًا، إلتقى الرئيس عون سفير ​بريطانيا​ ​ايان كولارد​ لمناسبة انتهاء عمله في لبنان، متمنيًا له التوفيق في مهماته الجديدة وشاكرًا له الجهود التي بذلها على صعيد تنمية العلاقات اللبنانية- البريطانية وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما إلتقى رئيس الجمهورية، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية ​محمد جلال فيروزنيا​ في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. ونوّه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير فيروزنيا خلال وجوده في لبنان بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

إنمائياً، عرض الرئيس عون مع النائب الأسبق امل ابو زيد الاوضاع العامة في البلاد إضافة الى حاجات منطقة جزين والمشاريع الانمائية فيها واهميتها خصوصاً في موسم الاصطياف.