الإعدام للمتّهمَين بجريمة أنصار المروعة

أصدر قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا أصدر قراره الظني في جريمة القتل العمدي الجماعي التي وقعت في آذار الماضي في بلدة أنصار الجنوبية، وذهب ضحيتها باسمة عباس وبناتها الثلاث ريما وتالا ومنال، على يد المتهمَين حسين فياض (لبناني) وشريكه حسن الغناش (سوري)، وذلك سنداً للمادة 549 من قانون العقوبات، طالباً إنزال عقوبة الإعدام في حق الجانيَين.

وكان قاضي التحقيق الأول في النبطية محمد بري قد ختم ملف التحقيق الأولي قبل إحالته على القاضي أبو سمرا في بيروت لدواعٍ أمنية.

وكانت جريمة رباعية مروّعة هزّت بلدتي أنصار والزرارية الجنوبيتين، حيث عثرت القوى الامنية والادلة الجنائية داخل مغارة تقع ببساتين حمضيات بين البلدتين، على جثث الأمّ باسمة عباس وبناتها الثلاث تالا وريما ومنال صفاوي، اللواتي فقد أثرهنّ وانقطع التواصل معهنّ منذ مطلع شهر آذار.

وقد تم الوصول الى مكان الجثث بناء على اقوال الموقوف اللبناني حسين جميل فياض، وهو خطيب احدى الفتيات، الذي أقرّ بأنّه اختطفهن وقتلهن وأخفى جثثهن.