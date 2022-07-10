الاتحاد الدولي لصون الطبيعة: قطع الاشجار عشوائيا جريمة بحق الطبيعة

حذر رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في لبنان فادي غانم، من “خطورة موجة القطع العشوائي للأشجار، والتي تحصل في مختلف المناطق، وكذلك احتمال اندلاع الحرائق التي قد تكون مفتعلة في اكثر الأحيان”.

ولفت في بيان الى انه “مع الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية ورواتب الموظفين والعمال، بدأ قسم كبير من اللبنانيين بشراء الحطب استعدادا للشتاء المقبل، حيث بات أكثر من 80% من سكان المناطق الجبلية والمرتفعة، يعانون أوضاعا مالية صعبة، وعاجزين عن دفع تكلفة المازوت للتدفئة في الشتاء، في حين ان معظم الرواتب هي حوالى مئة دولار شهريا أو أقل من ذلك”.

أضاف: “يستغل البعض هذا الوضع، ويعمدون إلى قطع عشوائي للأشجار، ومنها أشجار معمرة، وهذا يشكل جريمة حقيقية بحق الطبيعة في لبنان، كما أن غياب الرقابة والمحاسبة يسهلان عمل هؤلاء، فحراس الأحراج غير موجودين، ومرسوم تعيين مأموري الأحراج ما زال عالقا في زواريب التوازنات الطائفية”، محذرا من “مخاطر الحرائق، وإمكانية إقدام البعض على افتعالها، بهدف الاستفادة من تجارة الحطب وقطع الأشجار”.

ودعا غانم البلديات ووزارتي البيئة والزراعة، والقوى الأمنية، إلى “التشدد في تطبيق القوانين، ومنع إحداث مجزرة بيئية في لبنان”، طالبا من المواطنين “اللجوء إلى طرق غير مضرة بالبيئة، كعمليات التشحيل، والتفريد وتنظيف الكتلة الحيوية وتشجيع الوقدة البيئية”.