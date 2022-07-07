الاشقر: الحجوزات عشية عيد الأضحى جيّدة في بيروت وخارجها

أكد رئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان اليوم أنّ “الحجوزات عشية عيد الأضحى جيّدة في بيروت وخارجها، حيث ينتشر السيّاح والمغتربون في مختلف المناطق اللبنانية، وتتراوح فترة إقامتهم بين 3 و5 أيام”.

ولفت إلى أنه “حالياً هناك في لبنان سياح من الأردن والعراق ومصر، إضافة إلى المغتربين اللبنانيين وبعض الجنسيات الأخرى”.

وطمأن إلى أنّ “المؤسسات السياحية تمكنت من تخطي التحديات التي تفرضها عليها الأزمة لا سيما إنقطاع الكهرباء والمياه وغير ذلك”، مشيراً في هذا الإطار، الى ان المؤسسات السياحية اعتمدت على قدراتها الذاتية لتأمين الكهرباء 24/24 وكل الخدمات الأخرى لتكون على أتم الإستعداد وبجهوزية تامة لإستقبال المغتربين والسياح بأعلى مستوى من الضيافة، على الرغم من أنّ هذا الأمر سيخلق تحدياً أساسياً لها بإرتفاع التكاليف التشغيلية”.

وشدد الأشقر على أنّ “القطاع السياحي ومع إنطلاقة الموسم وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، يؤكّد أنه مؤمن بالبلد وحاضر بقوة وبفعالية، كما يثبت أنه لم يخسر مقوّماته وقدراته وبأن أصحاب المؤسسات السياحية لا يزالون مؤمنين ومصرين على مواصلة الطريق”.