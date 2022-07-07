البحصلي: المواد في المرفأ سليمة مئة في المئة

أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لصوت لبنان أن المواد الغذائية الموجودة في المرفأ لا تزال سليمة 100% والبضائع ستخضع للتحاليل.

وكانت اعلنت نقابة مستوردي المواد الغذائية البحصلي أنه “بناء للإتصالات والمتابعة التي أجرتها النقابة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، باشرت الدوائر الرسمية المختصة بأخذ عينات من حوالي 500 حاوية (بحسب معلومات وزارة الإقتصاد) ملأى بالمواد الغذائية ومكدّسة في باحات المرفأ، تمهيداً لإنجاز الإجراءات لإخراجها وتسليمها الى أصحابها، على أن يتم إستكمال عملية أخذ العينات لباقي الحاويات والبالغة 300 حاوية في وقت قريب”.

وتوجهت النقابة بالشكر لكل من ساهم في التوصل الى هذا الحل لا سيما الرئيس مجيب ميقاتي والوزير أمين سلام ومحمد أبو حيدر، مؤكدة أن “إخراج حاويات المواد الغذائية من أرض المرفأ في هذا التوقيت هو في غاية الأهمية خصوصاً أنه سيمكّن التجار من مد السوق المحلية بكافة إحتياجاتها عشية عيد الاضحى المبارك والحؤول دون حصول أي نقص نقص في أي سلعة”.