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البزري: الإفتتاح الجزئي للمستشفى التركي خطوة إيجابية نحو تشغيله كاملاً

منذ 4 دقائق
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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إلتقى النائب عبد الرحمن البزري في منزله وفداً من إدارة المستشفى التركي للحروق والطوارئ في صيدا برئاسة مديرة المستشفى منى الترياقي وكل من الأعضاء الأطباء نزيه نور الدين البزري، صبحي الدادا، ورضوان المصري، حيث وجه الوفد للبزري دعوة لحضور الإفتتاح الجزئي لبعض أقسام المستشفى في 15 من شباط الحالي.

بدوره أكد البزري “أهمية هذا الصرح الطبي معتبراً أنه عند تشغيله بشكل كامل سوف يكون صرحًا مميزاً لا مثيل له على الأراضي اللبنانية، ويظهر دور صيدا الريادي في الصحة والإستشفاء”، مشدداً على أنّ “الإفتتاح الجزئي لبعض أقسام المستشفى ستليه عمليات تشغيل الأقسام الأخرى بشكل تدريجي إضافة لبعض الخدمات الطبية الحيوية”.

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