الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

البزري بحث مع سعد في الاستحقاق البلدي

منذ 39 دقيقة
النائب عبد الرحمن البزري النائب أسامة سعد

النائب عبد الرحمن البزري النائب أسامة سعد

A A A
طباعة المقال

استقبل النائب عبد الرحمن البزري النائب الدكتور أسامة سعد، وتناول اللقاء الأوضاع المعيشية والحياتية في مدينة صيدا، والتحديات التي تواجه أهلها.

كما تم التطرق إلى الاستحقاق البلدي المقبل، حيث شدّد الجانبان على “ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة الإنمائية الديمقراطية لإعادة تحريك عجلة الحياة الاقتصادية في المدينة وتنظيم شؤونها، بما يساهم في تعزيز تنفيذ المشاريع الحيوية ومتابعتها وتأمين مختلف الخدمات لأهالي المدينة”.

وأكدا “أهمية الوصول إلى مجلس بلدي يُعبّر عن تطلعات أبناء المدينة من خلال عملية ديمقراطية شفافة، بعيدة عن التجاذبات والاستقطابات السياسية، ويضم عناصر جديدة وشابة تمتلك الحماسة والكفاءة والرغبة الصادقة في الانخراط في الشأن العام وخدمة صيدا وأهلها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
    تدابير سير في هذه المنطقة ليلاً.. إليكم التفاصيل
    ريشار قيومجيان
    قيومجيان: ذكي الحاج وفيق.. والاستراتيجية الدفاعية كذبة
    وزير العمل محمد حيدر
    وزير العمل من القاهرة: دعم منظمة العمل العربية مطلوب لتنفيذ خطة الإصلاح

    الأكثر قراءة

    النائب سليم عون
    سليم عون: "كلن يعني كلن" ما عدا التيار الوطني الحر!
    عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
    عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
    أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. رويترز
    أوروبا تغلق باب اللجوء أمام مواطني 15 دولة تعتبرها "آمنة"