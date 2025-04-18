البزري بحث مع سعد في الاستحقاق البلدي

استقبل النائب عبد الرحمن البزري النائب الدكتور أسامة سعد، وتناول اللقاء الأوضاع المعيشية والحياتية في مدينة صيدا، والتحديات التي تواجه أهلها.

كما تم التطرق إلى الاستحقاق البلدي المقبل، حيث شدّد الجانبان على “ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة الإنمائية الديمقراطية لإعادة تحريك عجلة الحياة الاقتصادية في المدينة وتنظيم شؤونها، بما يساهم في تعزيز تنفيذ المشاريع الحيوية ومتابعتها وتأمين مختلف الخدمات لأهالي المدينة”.

وأكدا “أهمية الوصول إلى مجلس بلدي يُعبّر عن تطلعات أبناء المدينة من خلال عملية ديمقراطية شفافة، بعيدة عن التجاذبات والاستقطابات السياسية، ويضم عناصر جديدة وشابة تمتلك الحماسة والكفاءة والرغبة الصادقة في الانخراط في الشأن العام وخدمة صيدا وأهلها”.