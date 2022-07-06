الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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البزري: تصنيف البنك الدولي عن لبنان دليل على الإنهيار الكبير

منذ دقيقتين
عبد الرحمن البزري

عبد الرحمن البزري

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اعتبر النائب ​عبد الرحمن البزري​، أن “تخفيض تصنيف لبنان من قبل ​البنك الدولي​ من دولةٍ ذات دخلٍ متوسط مرتفع إلى دولةٍ ذات دخلٍ متوسط منخفض، هو دليل على تراجع الوضع الإقتصادي والمعيشي والإنهيار الكبير الذي حصل في البلاد نتيجةً لسنواتٍ من الهدرِ وسوء الإدارة و​الفساد​”.

وأشار في بيان، على أن “التصنيف الجديد ورغم دلالاته الخطيرة إلا أنّهُ يفتح أمام المسؤولين إنْ أحسنوا النيّة والتصرّف فُرصاً جديدة لِمُساعدة المواطنين في العديدِ من المجالات، فعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار ​الدواء​ والمواد الطبية و​لقاحات​ الأطفال يُمكن لها أنْ تنخفض نتيجة لقدرة لبنان على إستيراد هذه ​الأدوية​ من مصادر عديدة موثوقة النوعية ولكن بسعر كلفةٍ أقل، كذلك هو الحال بالنسبة للمساعدات الدولية المُرتبطة بالتنمية الإجتماعية والبُنى التحتية والنمو الإقتصادي و​الغذاء​، حيث أن تصنيف لبنان الجديد يضعه في خانة الدول التي تستحق دعما أكبر”.

وختم البزري مُبدياً خشيتهُ “من إستمرار ​الإنهيار الإقتصادي​ والمعيشي والتدهور في المؤسسات العامة والرسمية وعدم الإستفادة من الفرص المُتاحة”.

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