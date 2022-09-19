البزري: على أصدقاء لبنان مساعدة اللبنانيين على تجاوز محنتهم

اجتمع النائب “عبد الرحمن البزري” في دارته، بسفيرة فرنسا في لبنان “آن غريو”، يرافقها المستشاران في السفارة رومان كالغاري وكونتان جانتيه، بحضور ماجد حمتو.

ولفت بيان لمكتب البزري الى أن “البحث تناول الأزمتين الاقتصادية والسياسية العميقة التي يعاني منها لبنان، والسبل والوسائل المتاحة للخروج من هذه الأزمة، والدور الذي يمكن لفرنسا الصديقة أن تلعبه من أجل مساعدة اللبنانيين للخروج من محنتهم، ودعم التطلعات الإصلاحية للشعب اللبناني الذي يطمح إلى بناء الدولة العادلة، الحديثة، والقادرة من أجل منع تكرار الأزمات الوطنية التي عانى منها لبنان على مدى عقودٍ من الزمن”.

كذلك، أشار البيان الى أن “البزري شدّد على الدور الذي يجب أن يلعبه اللبنانيون وتحديداً البرلمان اللبناني من أجل الخروج من المأزق السياسي، وتأمين الاستحقاقات السياسية في موعدها المقرر إن لناحية إنتخاب رئيس جديد للبلاد أو تشكيل حكومة فاعلة”.

هذا ودعا المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان وخصوصاً فرنسا، لدعم جهود اللبنانيين ومساعدتهم والتعاون معهم من أجل تجاوز هذه المحنة.