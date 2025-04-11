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البستاني: زيارة الرئيس عون جاءت لتضع الإصبع على الجرح

منذ 9 دقائق
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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أكّد النائب فريد البستاني أن حل مشكلة النافعة يمرّ بثلاثة مراحل الزاميّة، وهي عودة الموظفين المدنيين الأكفّاء والغير فاسدين ووقف الرشاوى ومن ثم اعتماد المكننة الالكترونية الكاملة.

ولفت البستاني في بيان الى أنه منذ اكثر من سنة وهو يقوم بمتابعة موضوع فساد النافعة ويرفع الصوت لتصحيح الأخطاء ووقف الإرتكابات، مشيرا الى أن وزارة الداخلية في الحكومة السابقة لم تقم بأي خطوة جدّية لحل المشاكل وتسهيل اتمام معاملات المواطنين وتحسين الجباية لخزينة الدولة.

وقال: “جاءت اليوم زيارة الرئيس جوزاف عون الى النافعة لتتوّج عملنا الرقابي ولتضع الإصبع على الجرح”.

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