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البستاني من واشنطن: التعاون مع صندوق النقد لإجراء اتفاق واجب وضرورة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2025 8:40 مساءً
النائب فريد البستاني

النائب فريد البستاني

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اعلن النائب فريد البستاني من واشنطن، ان “لبنان يجب ان يتقدّم في المحادثات مع صندوق النقد لأن الوقت بدأ ينفذ، ولأن دول أخرى سوف تحصل على حصّة لبنان”.

واشار الى ان “الاتفاق في حال حصوله سوف يؤدي إلى النتائج التالية:

1- تحويل موازنتنا من العجز إلى الفائض وخفض معدل الفقر.

2- خلق شعور بالثقة في اقتصادنا من خلال العمل على انتظام العمل المصرفي بطريقة صحية.

3- العمل على الاندماج في النظام التجاري العالمي والخروج من الاقتصاد النقدي والعودة الى العمل بإقتصاد يحترم القواعد الدولية ويعزّز الشفافية لكي يتم الخروج من القائمة الرمادية”.

وقد صرّح البستاني في وقت سابق ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ممرّ الزامي للنهوض الاقتصادي واعادة انتظام العمل المصرفي والتحوّل الى اقتصاد منتج واتباع مبادىء الحوكمة وتطوير نظام ضرائبي عادل يؤمن العدالة الاجتماعية ويحفّز على الاستثمار وبالطبع اعادة كل اموال المودعين بطريقة متدرّجة.

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