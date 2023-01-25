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البنزين والمازوت يتخطيان المليون ليرة!

25 - يناير - 2023
آخر تحديث: 25 - يناير - 2023 12:17 مساءً
المحروقات

المحروقات

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 47000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 48000 ليرة لبنانيّة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 30000 ليرة.

وأصبحت أسعار المحروقات السّائلة على الشّكل الآتي:

-صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1005000 ليرة.

-صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1030000 ليرة.

-صفيحة المازوت: 1055000 ليرة.

-قارورة الغاز: 643000 ليرة.

يشار إلى ان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، كان قد اكد في حديث صحافيّ: “أنّ إقفال المحطات موقتٌ والناس يجب ألا يخافوا إذ إنَّ البضاعة موجودةٌ لكنَّ أصحابَ المحطات بانتظار تسعيرة جديدة من وزارة الطاقة؛ لأنَّ الدولار بالسوق يخلق هذه الفروقات، وكان الأجدى تسعير المحروقات بالدولار”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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