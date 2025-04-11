البيطار أنهى جلسة استجواب اللواء ابراهيم

أنهى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلسة استجواب اللواء عباس ابراهيم الذي غادر قصر العدل.

وقال اللواء ابراهيم عند مغادرته قصر العدل: “حضرت للتأكيد على أن تقديم دعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار لا يهدف الى عرقلة التحقيقات ولتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبها المحقق العدلي.”

وأفادت الجديد بأن الأسئلة التي وُجّهت للواء عباس ابراهيم كانت دقيقة جداً وبأنه غادر دون اتخاذ أي إجراء بحقه.

ووصل اللواء ابراهيم إلى قصر العدل في بيروت عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، ودخل إلى مكتب القاضي طارق البيطار لحضور جلسة استجوابه في قضية انفجار المرفأ.

وتقدّم اللواء ابراهيم بدعوى مخاصمة استناداً إلى المادّة 741 التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين.

ووفقاً لبعض المصادر سيحقق القاضي بيطار مع عدد من القادة الأمنيين ‏‏ومنهم قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي والمدير العام السابق ‏‏للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء ‏‏طوني صليبا، على أن يختتم الملفّ في نهاية شهر نيسان.‏

وقد تمّ إبلاغ اللواء طوني صليبا أن جلسة الإستجواب الخاصة به ستكون عند الساعة الواحدة ظهراً