استمع لاذاعتنا

التعليم الأساسي: هيئة التنسيق تحولت الى هيكل نقابي تابع للسلطة السياسية

منذ ساعة واحدة
المدارس

المدارس

A A A
طباعة المقال

اعتبرت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، “أن الدعوة للاضراب التي وجهتها هيئة التنسيق النقابية، جاءت في سياق التجاذب والصراع بين أطراف السلطة السياسية، وهو ما يفقد الإضراب المعنى والأهمية لجهة الضغط من أجل تحقيق أي مطلب وتخفيف الأعباء التي تثقل كاهل المعلمين والموظفين والعمال وجميع ذوي الدخل المحدود”.

واذ أكدت اللجان التزامها الإضراب الذي دعت إليه الهيئة “من باب التضامن النقابي المبدئي”، اعتبرت أن “هيئة التنسيق النقابية قد تحولت الى مجرد هيكل نقابي تابع للسلطة السياسية، لأنها لا تملك القرار النقابي المستقل، ولا البرنامج النضالي النقابي، ولا خطة التحرك المطلوبة في مواجهة الانهيار الكبير في الأوضاع الوظيفية والحياتية للمعلمين والموظفين، وقد باتوا يرزحون تحت عبء واقع معيشي قاس جدا، بعد أن فقدت رواتبهم أكثر من 80 % بالمئة من قيمتها”.

ورأت “ان أي إضراب تتم الدعوة إليه لن يكون له أي معنى أو فائدة إلا إذا كان خطوة أولى في برنامج مطلبي واضح، وخطة تحرك متصاعدة ومحددة بالزمان والمكان، ما يجعل الحاجة ملحة وكبيرة جدا للعمل والتعاون والتنسيق في ما بين جميع المعلمين والموظفين والعمال من أجل تشكيل أدواتهم النقابية الحقيقية والمستقلة والتي تعبر عن همومهم والمطالبة بحقوقهم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حسام زكي
مساعد الامين العام لجامعة الدول العربية من بعبدا: لا مبادرة لكننا مستعدون للمساعدة
لبنان
دولار السوق السوداء على حاله… ولبنان في عين العاصفة ولا خلاص
وزارة المالية
وزارة المال: سيتم الكشف على 700 مستوعب متروك في ​المرفأ​ منذ العام 2005.

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

فضيحة تهريب الطحين المدعوم
فضيحة تهريب الطحين المدعوم.. “صوت بيروت إنترناشونال” يكشف أسماء المهربين وانتماءاتهم الحزبية
كيندا الخطيب
بالوثائق: كيندا الخطيب بلّغت الأمن عن تواصل صحافي اسرائيلي معها ولم تدخل الأراضي المحتلة
شركة آبل
هذه التطبيقات خطرة.. ملصقات تحذيرية من آبل لمستخدميها