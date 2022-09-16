التغييريون زاروا الأحرار.. تأكيد على ضرورة إخراج البلد من أزمته

استقبل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب “كميل شمعون”، في المقر المركزي للحزب في السوديكو، وفد نواب “تكتل التغيير” وضم النواب: مارك ضو، نجاة عون صليبا ووضاح صادق الذي يواصل جولاته على الكتل النيابية لشرح أهداف مبادراته الإنقاذية حول إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

وشارك في الإجتماع الأمين العام لحزب الأحرار “فرنسوا زعتر”، أمين الخارجية “إدغار رنو”، أمين التربية “أنطوان الأسمر”، وأمين الإعلام “بطرس طراف”.

ولفتت عون بعد اللقاء إلى أن “الزيارة للنائب شمعون هي لإستكمال سلسلة اللقاءات التي تجريها مع جميع الكتل النيابية من أجل شرح مبادرة نواب التغيير حول الإستحقاق الرئاسي، الذي نعتبره من أولويات المرحلة الراهنة، وتناقشنا وتشاركنا الآراء والمواصفات التي نعتبر أنها تتناسب مع المواصفات التي وضعها حزب الوطنيين الأحرار برئاسة النائب كميل شمعون لشخص الرئيس العتيد للجمهورية، والمحادثات التي أجريناها مع “الأحرار” نعتبرها من الأسس لكي نتقدم إلى الأمام وإنتخاب رئيس للجمهورية وعدم حصول فراغ في سدة الرئاسة، ونبدأ عملية الإنقاذ جميعا”.

بدوره اثنى النائب شمعون على المبادرة الإنقاذية التي أطلقها نواب التغيير، قائلًا: “نحن بحاجة اليوم كمعارضة لأن ننسجم ونتفق مع بعضنا البعض حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة كي يتعافى البلد، ويخرج من أزمته الصعبة وأن يعود لبنان إلى إزدهاره السابق”.

وقال: “نحن مؤتمنون من قبل الذين صوتوا لنا بالإنتخابات الماضية، لكي نحسّن أوضاعهم الصعبة ومستقبلهم، ومن دون التشاور والإتفاق حول البنود الأساسية لتعافي البلد لن نستطيع أن نتوصل إلى أي شيء، وآمل أن تكون المبادرة الإنقاذية لخير مستقبل البلد”.