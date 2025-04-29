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التقدمي: خبر مدسوس عن تدخل وليد جنبلاط في انتخابات مزرعة الشوف

منذ 20 ساعة
وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:”يتمّ تداول خبر مدسوس عن تدخل الرئيس وليد جنبلاط في الانتخابات البلدية في بلدة مزرعة الشوف ودعمه لمرشح لرئاسة البلدية دون غيره من باقي المرشحين. يهمّ مفوضية الإعلام أن تشير إلى أنّ هذا الخبر مفبرك ومدسوس، وأنّ الرئيس وليد جنبلاط أعلن عدم تدخله في الانتخابات البلدية والاختيارية في الجبل، وأنّ اقتباس رسالة وجّهها حول دعمه مرشحاً لرئاسة بلدية الباروك تحت عنوان علّمتني الحياة.. لأسباب موضوعية، وإسقاطها على مرشّحين آخرين، يقع تحت خانة التزوير والدسّ الرخيص”.

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