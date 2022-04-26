الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"التقدمي" يحذر من أي نية لتعكير العملية الإنتخابية

26 - أبريل - 2022
الحزب التقدمي الإشتراكي

الحزب التقدمي الإشتراكي

A A A
طباعة المقال

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان “ان الحرية بما هي من قيمة مثلى وحقٌ أساس من حقوق الإنسان، يؤمن بها الحزب التقدمي الاشتراكي وقدّم دفاعاً عنها أغلى التضحيات”.

يؤكد في سياق التنافس الانتخابي الحاصل بين مختلف الأطراف على حرية العمل السياسي والتحرك الانتخابي ضمن ما يتيحه القانون، ويرفض بشكل قاطع أي اعتداء أو تعرّض لهذا المبدأ من أي جهة أتى، ويحذّر من أي نوايا لدى البعض لتعكير العملية الإنتخابية أو افتعال إشكالات أمنية أو فردية، ويؤكد على وجوب التزام الجميع بموجبات العمل الديمقراطي والقانون، منبّهًا سلفًا من لعبة افتعال أحداث للايحاء باتجاه أطراف محددة، وهي لعبة لم تعد تنطلي على أحد.

    المزيد من أخبار لبنان

    كهرباء لبنان
    كهرباء لبنان: نراعي بصورة كاملة العدالة في التغذية بالتيار الكهربائي
    القروض السكنية على طاولة لجنة الصحة والعمل في مجلس النواب
    الياس بو صعب
    بو صعب: الأجواء إيجابية والجميع خرج مرتاحاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    حسن نصر الله
    نصر الله: درسنا ورأينا واتخذنا هذا القرار.. تكليفي من الله!!