التيار الوطني الحر: نطالب بالحدّ الأقصى من الشفافية من خلال إلغاء السرية المصرفية

عقدت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر إجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت جدول أعمالها وأصدرتبيانا تقدمت فيه ” بالعزاء من دولة الفاتيكان ومن جميع المسيحيين الكاثوليك والمؤمنين في العالم بوفاة البابا فرنسيس الذي تميّزت ولايته الحبرية بإصلاحات كنسيّة وبالإنفتاح على الأديان والثقافات والدفاع عن الفقراء والمظلومين، وقد خصّ لبنان بمحبةٍ وإهتمام ووقف الى جانبه في المحافل الدولية”.

واذ اكدت” الحرص على إجراء الإنتخابات البلدية”، دعت الى “إستدراك الحد الادنى المطلوب من إصلاح القانون بإقرار مبدأ اللوائح المقفلة بما يضمن تحقيق عدد من الأهداف من بينها وصول مجالس بلدية متجانسة بين اعضائها في آدائها ومحصّنة من التشرذم والانقسام والاستقالات، وتحترم في الوقت نفسه الخصوصيات والتوازنات المتعارف عليها في البلديات، ومنها المناصفة في بيروت”.

وحذرت “من خسارة فرصة تشريعية اضافية في ما خصّ الإصلاح المالي ونطالب بالحدّ الأقصى من الشفافية من خلال إلغاء السرية المصرفية لكشف الحقائق في أسباب الإنهيار المالي، والعودة بها الى الوراء من دون سقف زمني محدّد لمنع تأمين الحمايات لأشخاص ومجموعات في فترات زمنية محدّدة كفترة الهندسات المالية”.