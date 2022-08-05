الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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التيار يصعدّ بوجه ميقاتي.. "صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون رجل دولة"!

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

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ردّ التيار الوطني الحر على البيان الاخير للمكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتالي:

كنّا متأكدين أنك لن تستطيع أن تردّ أو أن تدافع عن أي من الوقائع والارقام التي تدينك بفسادك في اعمالِك داخل الدولة وخارجها، ولا أن تسمّي لنا إسماً أو شركة أو أن تورد رقماً تدين به التيار أو رئيسه.

ولكن بمّا أنك لم تستطع إلا الاستعانة بالعقوبات الاميركية التي وصفتها من خوفك بالعقوبات الدولية التي لم تخف رئيس التيار وتدفعه لقطع علاقته مع حزب الله، فإنها هي ما يخيفك في مسألة قبول هبة الفيول الايرانية أو المساس بالنظام والمنظومة المالية المفروضة على لبنان وبأي من اركانها وانت واحد منهم.

صاحب المال الفاسد لا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة.

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