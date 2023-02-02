الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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الثلوج تقطع عدد من الطرقات الجبلية في الضنية

منذ 38 دقيقة
الثلوج تُحاصر قرى الضنية

الثلوج تُحاصر قرى الضنية - ارشيفية

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غطّت الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة ليل أمس وفجر اليوم الخميس 2\2\2023 مختلف المناطق التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر، وادت الى قطع غالبية الطرقات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر، وتحديدا الطرقات المؤدية الى بلدات كفربنين ونمرين وبقرصونا، وجرد مربين وجرد النجاص، الى جانب الطريق التي تربط بين الضنية والهرمل بسبب تراكم الثلوج عليها.

كما أدى تراكم الثلوج الى تعذر الوصول الى مستشفى سير الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون، الا عبر سيارات الدفع الرباعي او السيارات المجهزة بسلاسل معدنية، مما دفع ادارة المستشفى الى الاستعانة بفرق الدفاع المدني لابقاء الطريق مفتوحة.

وترافق ذلك مع تدني درجات الحرارة الى ما دون الصفر في المناطق الجبلية نتيجة برودة الطقس.

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